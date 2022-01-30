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На Донбасі тихо і спокійно: бойовики вгамувалися

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На Донбасі тихо і спокійно: бойовики вгамувалися

Associated Press

Упродовж доби зберігався режим "тиші".

Минулої доби, 29 січня, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"За минулу добу, 29 січня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 порушень "тиші" також не було.

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Нагадаємо, диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) бойовиків намагалася атакувати позиції української армії на Дебальцівському напрямку. Нападники ретельно підібрали час – надворі мороз, сильний вітер і погана видимість. Українські бійці атаку відбили, одного з диверсантів поранили, а його спорядження забрали як трофей. 

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