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На Донбасі другу добу поспіль зберігається "тиша"

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На Донбасі другу добу поспіль зберігається "тиша"

Associated Press

Українські військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.

У суботу, 29 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 збройні формування Російської Федерації режим припинення вогню не порушували.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо:

Протягом п'ятниці, 28 січня, та ночі суботи, 29 січня (до сьомої години ранку) підтримувані Росією бойовики на Донбасі не порушували режим припинення вогню.

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