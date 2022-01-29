На Донбассе вторые сутки подряд сохраняется "тишина"

Украинские военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

В субботу, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 вооруженные формирования Российской Федерации режим прекращения огня не нарушали.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним:

В течение пятницы, 28 января, и в ночь субботы, 29 января (до семи утра) поддерживаемые Россией боевики на Донбассе не нарушали режим прекращения огня.

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