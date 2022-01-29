Польша ожидает на своей границе до миллиона украинских беженцев

Такая ситуация может возникнуть при худшем сценарии.
Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что в случае военного вторжения России польские пограничники должны быть готовы к миллиону беженцев из Украины.
Об этом он сказал в эфире телеканала TV Republika
"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Людей, которые бегут от огня, людей, бегущих от смерти, бегущих от зверств войны”, — заявил чиновник.
Мацей Вонсик подчеркнул, что такая ситуация может возникнуть при худшем сценарии.
"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к худшему, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом радикальном варианте могут появиться на нашей восточной границе", – сказал он.
Замминистра отметил, что подготовка должна касаться переходов, обеспечения медицинской помощью, проживанием и питанием вероятных беженцев.
“Согласно Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право”, — подчеркнул чиновник.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда подписал ряд указов, которым предусматривается упрощение трудоустройства иностранных граждан, в частности украинцев.
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