Польша ожидает на своей границе до миллиона украинских беженцев

Польша ожидает на своей границе до миллиона украинских беженцев

Такая ситуация может возникнуть при худшем сценарии.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что в случае военного вторжения России польские пограничники должны быть готовы к миллиону беженцев из Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала TV Republika

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Людей, которые бегут от огня, людей, бегущих от смерти, бегущих от зверств войны”, — заявил чиновник.

Мацей Вонсик подчеркнул, что такая ситуация может возникнуть при худшем сценарии.

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"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к худшему, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом радикальном варианте могут появиться на нашей восточной границе", – сказал он.

Замминистра отметил, что подготовка должна касаться переходов, обеспечения медицинской помощью, проживанием и питанием вероятных беженцев.

“Согласно Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право”, — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда подписал ряд указов, которым предусматривается упрощение трудоустройства иностранных граждан, в частности украинцев.

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