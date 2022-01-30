На Донбассе тихо и спокойно: боевики угомонились

На Донбассе тихо и спокойно: боевики угомонились

В течение суток сохранялся режим "тишины".

За прошедшие сутки, 29 января, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных Сил.

Об этом сообщили в пресс- центре штаба ООС.

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"За минувшие сутки, 29 января, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", — говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 нарушений "тишины" также не было.

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Напомним, диверсионно-разведывательная группа боевиков пыталась атаковать позиции украинской армии на Дебальцевском направлении. Нападающие тщательно подобрали время – на улице мороз, сильный ветер и плохая видимость. Украинские бойцы атаку отбили, одного из диверсантов ранили, а его снаряжение забрали как трофей.

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