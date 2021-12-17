На Донбасі загинув український військовий

Бойовики застосовують заборонену зброю.
Від початку доби на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомив штаб ООС у ранковому зведенні.
"В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів", — повідомили у штабі.
У районі Золотого-4 та Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.
Раніше стало відомо, що український військовий зазнав поранень на фронті. Напередодні у бік Золотого на Луганщині окупанти вдарили з автоматичних гранатометів.
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