На Донбасі загинув український військовий

Бойовики застосовують заборонену зброю.

Від початку доби на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомив штаб ООС у ранковому зведенні.

"В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів", — повідомили у штабі.

У районі Золотого-4 та Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Росія підтвердила, що воювала на Донбасі | Новини світу

Раніше стало відомо, що український військовий зазнав поранень на фронті. Напередодні у бік Золотого на Луганщині окупанти вдарили з автоматичних гранатометів.

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