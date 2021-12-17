На Донбассе погиб украинский военный

Боевики используют запрещенное оружие.

С начала суток на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщил штаб ООС в утренней сводке.

"В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. А вблизи Песков враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов", — сообщили в штабе.

В районе Золотого-4 и Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Россия подтвердила, что воевала на Донбассе | Новости мира

Ранее стало известно, что украинский военный получил ранения на фронте. Накануне в сторону Золотого в Луганской области оккупанты ударили из автоматических гранатометов.

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