Нова масована атака Росії: на Львівщині працює ППО

Наразі тривога триває. Перебувайте в укриттях до її закінчення.

У Львівській області під час повітряної тривоги спрацювала українська протиповітряна оборона.

Про це повідомив очільник Львівської області Максим Козицький.

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"У Львівській області працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - йдеться у дописі посадовця.

Наразі більше подробиць немає. Перебувайте в укриттях до закінчення тривоги.

Нагадаємо, в Україні лунає масштабна повітряна тривога. Крайня, третя, тривога розпочалася з 13:51 на Донечині і поширилася на всю країну, крім заходу. Близько 15:00 почали "червоніти" західні регіони. Станом на 15:02 "тривога" у всій Україні.

Пізніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що перші російські ракети уже у повітряному просторі України.

Додама, під час повітряної тривоги спрацювали сили ППО в Миколаївській, Львівській областях та Києві.

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