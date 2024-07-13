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Нічна атака "Шахедів" по Україні: куди летіли та де гримилі вибухи

Нічна атака "Шахедів" по Україні: куди летіли та де гримилі вибухи

В Україні знову збивали ворожі дрони / Фото: ТСН.ua

Чотири дрони було збито.

У ніч проти 13 липня 2024 року росіяни знову влаштували атаку по Україні. Вони випустили п'ять безпілотники "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

"Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Мапа повітряних тривог постійно змінювалась, проте наразі інформації про пошкодження об'єктів інфраструктури чи постраждалих внаслідок нічної атаки не надходило.

Нагадаємо, 9 липня очільник Полтавської військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що російські окупанти завдали ракетного удару у Полтавській області, є влучання в промисловий об'єкт.

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