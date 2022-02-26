Нідерланди направлять до України 200 ЗРК Stinger

Обіцяють зробити це якомога швидше.

Нідерланди "якомога швидше" поставлять Україні 200 зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Про це йдеться у листі уряду Нідерландів до парламенту, пише Reuters.

"Нідерланди нададуть 200 ракет протиповітряної оборони Stinger. Разом з нашими союзниками, Міністерство оборони прагне доставити їх якомога швидше", - йдеться у листі.

Також повідомляється, що через погіршення безпеки співробітники посольства Нідерландів будуть переміщені із Львова до польского міста Ярослава.

Окрім ракет протиповітряної оборони Нідерланди вже обіцяли на початку цього місяця поставити гвинтівки, боєприпаси, радіолокаційні системи та роботи для виявлення мін.

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