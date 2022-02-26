Нидерланды направят в Украину 200 ЗРК Stinger

Обещают сделать это как можно скорее.

Нидерланды "как можно скорее" поставят Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Об этом говорится в письме правительства Нидерландов в парламент, пишет Reuters.

"Нидерланды предоставят 200 ракет противовоздушной обороны Stinger. Вместе с нашими союзниками, Министерство обороны стремится доставить их как можно скорее", — говорится в письме.

Также сообщается, что из-за ухудшения безопасности сотрудники посольства Нидерландов будут перемещены из Львова в польский город Ярослав.

Кроме ракет противовоздушной обороны, Нидерланды уже обещали в начале этого месяца поставить винтовки, боеприпасы, радиолокационные системы и работы для обнаружения мин.

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