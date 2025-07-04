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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
147
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1 хв

Прорив у повітрі: як технодесант з 25-ої бригади вибиває дрони ворога з неба

На Покровському напрямку українські десантники з 25-ої Січеславської бригади ДШВ демонструють новий рівень ефективності у протиповітряній обороні.

Прорив у повітрі: як технодесант з 25-ої бригади вибиває дрони ворога з неба

Завдяки впровадженню проривних технічних рішень, зокрема використанню FPV-дронів та систем перехоплення, ситуація в повітрі суттєво змінилася на користь ЗСУ.

Про це пише видання «Українська правда».

Підрозділ 25-ої бригади під керівництвом начальника ППО, командира зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону Павла забезпечує повний контроль над небом у зоні відповідальності. Раніше противник активно використовував розвідувальні та ударні безпілотники, однак український технодесант адаптувався й відповів асиметричними інноваціями.

«Ми провели аналіз і розробку та знайшли нові методи боротьби з розвідувальними та ударними “крилами”. Перейшли на БПЛА та FPV-перехоплювачі. Проблему усунули. Це технорішення стало справжнім проривом», — зазначає Павло.

Дата публікації
Кількість переглядів
147
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