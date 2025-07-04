- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 1 хв
Прорив у повітрі: як технодесант з 25-ої бригади вибиває дрони ворога з неба
На Покровському напрямку українські десантники з 25-ої Січеславської бригади ДШВ демонструють новий рівень ефективності у протиповітряній обороні.
Завдяки впровадженню проривних технічних рішень, зокрема використанню FPV-дронів та систем перехоплення, ситуація в повітрі суттєво змінилася на користь ЗСУ.
Про це пише видання «Українська правда».
Підрозділ 25-ої бригади під керівництвом начальника ППО, командира зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону Павла забезпечує повний контроль над небом у зоні відповідальності. Раніше противник активно використовував розвідувальні та ударні безпілотники, однак український технодесант адаптувався й відповів асиметричними інноваціями.
«Ми провели аналіз і розробку та знайшли нові методи боротьби з розвідувальними та ударними “крилами”. Перейшли на БПЛА та FPV-перехоплювачі. Проблему усунули. Це технорішення стало справжнім проривом», — зазначає Павло.