Прорив у повітрі: як технодесант з 25-ої бригади вибиває дрони ворога з неба

Реклама

Завдяки впровадженню проривних технічних рішень, зокрема використанню FPV-дронів та систем перехоплення, ситуація в повітрі суттєво змінилася на користь ЗСУ.

Про це пише видання «Українська правда».

Підрозділ 25-ої бригади під керівництвом начальника ППО, командира зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону Павла забезпечує повний контроль над небом у зоні відповідальності. Раніше противник активно використовував розвідувальні та ударні безпілотники, однак український технодесант адаптувався й відповів асиметричними інноваціями.

Реклама

«Ми провели аналіз і розробку та знайшли нові методи боротьби з розвідувальними та ударними “крилами”. Перейшли на БПЛА та FPV-перехоплювачі. Проблему усунули. Це технорішення стало справжнім проривом», — зазначає Павло.