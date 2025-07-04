- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 1 мин
Прорыв в воздухе: как технодесант из 25-й бригады выбивает дроны врага с неба
На Покровском направлении украинские десантники из 25-й Сичеславской бригады ДШВ демонстрируют новый уровень эффективности в противовоздушной обороне.
Благодаря внедрению прорывных технических решений, в частности, использованию FPV-дронов и систем перехвата, ситуация в воздухе существенно изменилась в пользу ВСУ.
Об этом пишет издание "Украинская правда".
Подразделение 25-й бригады под руководством начальника ПВО командира зенитно-ракетно-артиллерийского дивизиона Павла обеспечивает полный контроль над небом в зоне ответственности. Ранее противник активно использовал разведывательные и ударные беспилотники, однако украинский технодесант адаптировался и ответил асимметричными инновациями.
«Мы провели анализ и разработку и нашли новые методы борьбы с разведывательными и ударными крыльями. Перешли на БПЛА и FPV-перехватчики. Проблему устранили. Это техническое решение стало настоящим прорывом», — отмечает Павел.