Прорыв в воздухе: как технодесант из 25-й бригады выбивает дроны врага с неба

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Благодаря внедрению прорывных технических решений, в частности, использованию FPV-дронов и систем перехвата, ситуация в воздухе существенно изменилась в пользу ВСУ.

Об этом пишет издание "Украинская правда".

Подразделение 25-й бригады под руководством начальника ПВО командира зенитно-ракетно-артиллерийского дивизиона Павла обеспечивает полный контроль над небом в зоне ответственности. Ранее противник активно использовал разведывательные и ударные беспилотники, однако украинский технодесант адаптировался и ответил асимметричными инновациями.

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«Мы провели анализ и разработку и нашли новые методы борьбы с разведывательными и ударными крыльями. Перешли на БПЛА и FPV-перехватчики. Проблему устранили. Это техническое решение стало настоящим прорывом», — отмечает Павел.