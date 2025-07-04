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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

Прорыв в воздухе: как технодесант из 25-й бригады выбивает дроны врага с неба

На Покровском направлении украинские десантники из 25-й Сичеславской бригады ДШВ демонстрируют новый уровень эффективности в противовоздушной обороне.

Прорыв в воздухе: как технодесант из 25-й бригады выбивает дроны врага с неба

Благодаря внедрению прорывных технических решений, в частности, использованию FPV-дронов и систем перехвата, ситуация в воздухе существенно изменилась в пользу ВСУ.

Об этом пишет издание "Украинская правда".

Подразделение 25-й бригады под руководством начальника ПВО командира зенитно-ракетно-артиллерийского дивизиона Павла обеспечивает полный контроль над небом в зоне ответственности. Ранее противник активно использовал разведывательные и ударные беспилотники, однако украинский технодесант адаптировался и ответил асимметричными инновациями.

«Мы провели анализ и разработку и нашли новые методы борьбы с разведывательными и ударными крыльями. Перешли на БПЛА и FPV-перехватчики. Проблему устранили. Это техническое решение стало настоящим прорывом», — отмечает Павел.

Дата публикации
Количество просмотров
145
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