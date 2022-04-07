Пєсков назвав чергову мету війни в Україні

У Кремлі бояться, що Україна намагатиметься повернути Крим силою.

Російська армія в Україні намагається "не допустити" Третьої світової війни. Водночас Кремль побоюється, що наша держава, вступивши в НАТО, захоче повернути Крим силовим методом.

Про це в інтерв'ю телеканалу Sky News заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Застосовуючи статтю 5 Статуту НАТО, країнам Альянсу, що володіє ядерною зброєю, доведеться захищати Україну, могла б бути Третя світова війна. Що зараз здійснюється (в Україні - ред.) - це захист нас від будь-якої потенційної загрози такої війни", - заявив Пєсков.

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