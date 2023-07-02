Ракетна небезпека оголошена в Україні: сирени пролунали в багатьох областях

У ніч проти неділі, 2 липня, мешканців Одещини попередили про ракетну небезпеку і оголосили в області повітряну тривогу. На Сході - загроза застосування балістичного озброєння.

Про це йдеться в повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

Миколаївську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку та Кіровоградську області ворог може атакувати ударними дронами.

Станом на 01:16 повітряна тривога оголошена в Черкаській, Полтавській, Харківській, Кірооградській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки головнокомандувача під час поїздки на Рівненські атомну електростанцію. На місці оцінили будь-які можливі загрози для станції.