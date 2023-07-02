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Ракетна небезпека оголошена в Україні: сирени пролунали в багатьох областях

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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3322
Час на прочитання
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Ракетна небезпека оголошена в Україні: сирени пролунали в багатьох областях

Повітряна тривога в багатьох регіонах / Фото: ТСН.ua

Залишайтеся в безпечних місцях.

У ніч проти неділі, 2 липня, мешканців Одещини попередили про ракетну небезпеку і оголосили в області повітряну тривогу. На Сході - загроза застосування балістичного озброєння. 

Про це йдеться в повідомленні Повітряних Сил ЗСУ. 

Миколаївську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку та Кіровоградську області ворог може атакувати ударними дронами. 

Станом на 01:16 повітряна тривога оголошена в Черкаській, Полтавській, Харківській, Кірооградській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях. 

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки головнокомандувача під час поїздки на Рівненські атомну електростанцію. На місці оцінили будь-які можливі загрози для станції.

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Перегляди
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