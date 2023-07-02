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На Сумщині прогриміли 140 вибухів за добу: є пошкодження

На Сумщині прогриміли 140 вибухів за добу: є пошкодження

Загарбники обстріляли Сумщину 25 разів за добу / Фото: Сумська ОВА

Загарбники били з мінометів, артилерії, гранатометів та не тільки.

У суботу, 1 липня, окупанти обстріляли 9 областей Сумщини. Зафіксовано 140 вбухів і 25 обстрілів. 

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА. 

  • Есманська громада: мінометний обстріл (20 вибухів). Пошкоджено лінію електропередач.
  • Миропільська громада: ворог бив із мінометів (13 вибухів). Пошкоджено приватне домогосподарство і трактор. 
  • Краснопільська громада: артилерійський та мінометний обстріли (19 вибухів). 
  • Глухівська громада: мінометний обстріл (8 вибухів). 
  • Білопільська громада: росіяни скинули 20 мін. Також зафіксовано артобстріли та обстріл із гранатометів (19 вибухів). 
  • Великописарівська громада: артилерійський та мінометний обстріли (12 вибухів).
  • Шалигинська громада: атака з мінометів (6 вибухів). 
  • Юнаківська громада: мінометні обстріли (11 вибухів).
  • Хотінська громада: росіяни били з мінометів та артилерії (12 вибухів).

Раніше ми повідомляли, що загарбники випустили 10 снарядів по Нікополю, що на Дніпропетровщині, пошкодивши місцеву церкву. 

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