На Сумщині прогриміли 140 вибухів за добу: є пошкодження

Загарбники били з мінометів, артилерії, гранатометів та не тільки.

У суботу, 1 липня, окупанти обстріляли 9 областей Сумщини. Зафіксовано 140 вбухів і 25 обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Есманська громада: мінометний обстріл (20 вибухів). Пошкоджено лінію електропередач.

Миропільська громада: ворог бив із мінометів (13 вибухів). Пошкоджено приватне домогосподарство і трактор.

Краснопільська громада: артилерійський та мінометний обстріли (19 вибухів).

Глухівська громада: мінометний обстріл (8 вибухів).

Білопільська громада: росіяни скинули 20 мін. Також зафіксовано артобстріли та обстріл із гранатометів (19 вибухів).

Великописарівська громада: артилерійський та мінометний обстріли (12 вибухів).

Шалигинська громада: атака з мінометів (6 вибухів).

Юнаківська громада: мінометні обстріли (11 вибухів).

Хотінська громада: росіяни били з мінометів та артилерії (12 вибухів).

Раніше ми повідомляли, що загарбники випустили 10 снарядів по Нікополю, що на Дніпропетровщині, пошкодивши місцеву церкву.