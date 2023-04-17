РФ може накопичувати ракети: експерт попередив про небезпеку на осінь

За словами Світана, окупанти до осені можуть зібрати близько 300 крилатих ракет та ще близько двох тисяч ракет інших типів

Російські окупанти перестали завдавати масованих ракетних ударів, щоб накопичити запаси. І до осені вони можуть зібрати близько 2,5 тис. ракет.

Про це заявив полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю "УНІАН".

"До осені треба однозначно готуватися. Росіяни можуть зараз взагалі перестати працювати ракетами по Україні, а просто збирати на осінь. Близько 300 ракет буде крилатих та ще близько двох тисяч ракет інших типів, які вони можуть виробляти: Х-39, Х-59. На осінь у нас може бути проблема, якщо ми не вирішимо питання щодо ракет", – сказав Світан.

Також експерт прокоментував намір РФ виробляти вже влітку крилаті ракети Х-50, які нібито зможуть вражати цілі на дальності до 1,5 тисяч кілометрів.

"Ця ракета - середнє між Х-101 та Х-59. 1,5 тисячі кілометрів дальності. Вони просто намагаються її поставити на потік, використовуючи елементну базу, свою або ту, яку змогли знайти, і вже на цій елементній базі будуть намагатися створити ракету. Вона ще в ескізі, у проєкті. Розуміючи, як довго росіяни розгортають будівництво, я не думаю, що вона взагалі з'явиться", – переконаний аналітик.

Раніше представниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що у Росії запас ракет близький до критично малого. Проте попередила, що наразі ракетна небезпека для України є високою.

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