У Білому домі прокоментували можливе передавання Єгиптом ракет Росії

В адміністрації президента США наголосили, що Єгипет є "значним партнером у сфері безпеки".

У секретному документі розвідки США, який "злили" у Мережу, йдшлось про наміри президента Єгипту Абделя Фаттах Ас-Сісі виготовити до 40 000 ракет для таємної доставки до Росії. Однак адміністрація президента США не володіє фактами, які б підтверджували передачу Єгиптом Росії летальної зброї.

Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише CNN.

"Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає Росії смертоносну зброю", - заявив він.

Кірбі також наголосив, що Єгипет є "значним партнером у сфері безпеки" і залишатиметься ним.

"Збройні сили Сполучених Штатів мають давні стосунки з Єгиптом у сфері оборони, які сягають багатьох, багатьох років", – сказав він журналістам.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, на важливості масштабного українського контрнаступу. Адже у найближчі місяці "на карту поставлено дуже багато".

Читайте також: