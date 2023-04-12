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У Білому домі прокоментували можливе передавання Єгиптом ракет Росії

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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У Білому домі прокоментували можливе передавання Єгиптом ракет Росії

Звуки вибухів у деяких регіонах України / Фото: Associated Press

В адміністрації президента США наголосили, що Єгипет є "значним партнером у сфері безпеки".

У секретному документі розвідки США, який "злили" у Мережу, йдшлось про наміри президента Єгипту Абделя Фаттах Ас-Сісі виготовити до 40 000 ракет для таємної доставки до Росії. Однак адміністрація президента США не володіє фактами, які б підтверджували передачу Єгиптом Росії летальної зброї.  

Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише CNN.

"Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає Росії смертоносну зброю", - заявив він.

Кірбі також наголосив, що Єгипет є "значним партнером у сфері безпеки" і залишатиметься ним.

"Збройні сили Сполучених Штатів мають давні стосунки з Єгиптом у сфері оборони, які сягають багатьох, багатьох років", – сказав він журналістам.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, на важливості масштабного українського контрнаступу. Адже у найближчі місяці "на карту поставлено дуже багато".

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Дата публікації
Перегляди
1135
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