В Белом доме прокомментировали возможную передачу Египтом ракет России

В администрации президента США подчеркнули, что Египет является "значительным партнером в области безопасности".

В секретном документе разведки США, который "слили" в Сеть, говорилось о намерениях президента Египта Абделя Фаттах Ас-Сиси изготовить до 40 000 ракет для тайной доставки в Россию. Однако администрация президента США не владеет фактами, подтверждающими передачу Египтом России летального оружия.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет CNN.

"Мы не видели никаких признаков того, что Египет дает России смертоносное оружие", — заявил он.

Кирби также отметил, что Египет является "значительным партнером в сфере безопасности" и будет им оставаться.

"Вооруженные силы Соединенных Штатов имеют давние отношения с Египтом в сфере обороны, уходящие многие, многие годы", – сказал он журналистам.

Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс заявил на важности масштабного украинского контрнаступления. Ведь в ближайшие месяцы "на карту поставлено очень многое".

Читайте также: