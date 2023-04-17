РФ может накапливать ракеты: эксперт предупредил об опасности на осень

По словам Свитана, оккупанты к осени могут собрать около 300 крылатых ракет и еще около двух тысяч других типов ракет.

Российские оккупанты перестали наносить массированные ракетные удары, чтобы накопить запасы. И к осени они могут собрать около 2,5 тысячи ракет.

Об этом заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью "УНИАН".

"К осени нужно однозначно готовиться. Россияне могут сейчас вообще перестать работать ракетами по Украине, а просто собирать на осень. Около 300 ракет будет крылатых и еще около двух тысяч ракет других типов, которые они могут производить: Х-39, Х-59. К осени у нас может быть проблема, если мы не решим вопроса относительно ракет", – сказал Свитан.

Также эксперт прокомментировал намерение РФ производить уже летом крылатые ракеты Х-50, которые якобы смогут поражать цели на дальности до 1,5 тысяч километров.

"Эта ракета – среднее между Х-101 и Х-59. 1,5 тысячи километров дальности. Они просто пытаются ее поставить на поток, используя элементную базу, свою или ту, которую смогли найти, и уже на этой элементной базе будут пытаться создать ракету. Она еще в эскизе, в проекте. Понимая, как долго россияне разворачивают строительство, я не думаю, что она вообще появится", – убежден аналитик.

Ранее представительница Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что у России запас ракет близок к критически малому. Однако предупредила, что в настоящее время ракетная опасность для Украины высока.

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