Росіяни скинули авіабомбу на Нову Каховку

Сьогодні, 15 вересня, російські військові скинули авіабомбу на житловий квартал тимчасово окупованої Нової Каховки.

Про це "Суспільному" повідомив Новокаховський міський очільник Володимир Коваленко.

З його слів, місцеві жителі бачили літак, який скинув авіабомбу на житловий квартал. І додав, що руйнування серйозні.

"Наразі квартал, де були влучання, очепили російські окупанти. Вони ходять по квартирах та дивляться, які наслідки", — сказав Коваленко.

Варто зазначити, перші повідомлення про вибухи з'явились у пабліках Нової Каховки близько 10:00 ранку. Тоді ж опублікували перші фото з місця подій. На світлинах видно, як над містом біля Каховської ГЕС здіймається великий стовп диму.

Нова Каховка — місто у Херсонській області. Поруч з містом — Каховська ГЕС, яку підірвали російські окупанти у червні 2023 року. Місто перебуває в окупації від перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України.

У Новій Каховці пролунали вибухи: росіяни скинули на жилі квартири авіабомбу

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