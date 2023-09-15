Россияне сбросили авиабомбу на Новую Каховку

Сегодня, 15 сентября, российские военные сбросили авиабомбу на жилой квартал временно оккупированной Новой Каховки.

Об этом "Суспільне" сообщил Новокаховский городской глава Владимир Коваленко.

По его словам, местные жители видели самолет, сбросивший авиабомбу на жилой квартал. И добавил, что разрушения серьезны.

"В настоящее время квартал, где были попадания, оцепили российские оккупанты. Они ходят по квартирам и смотрят, какие последствия", — сказал Коваленко.

Стоит отметить, что первые сообщения о взрывах появились в пабликах Новой Каховки около 10:00 утра. Тогда же были опубликованы первые фото с места событий. На фотографиях видно, как над городом возле Каховской ГЭС поднимается большой столб дыма.

Новая Каховка – город в Херсонской области. Рядом с городом – Каховская ГЭС, которую взорвали российские оккупанты в июне 2023 года. Город находится в оккупации с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину.

В Новой Каховке прогремели взрывы: россияне сбросили на жилые квартиры авиабомбу

Читайте также: