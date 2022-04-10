Російські окупанти гатять по всьому Сєвєродонецьку – голова ОВА

Ворог майже знищив інфраструктуру міста.

Російські окупанти обстрілюють Сєвєродонецьк. Зранку палали будинки лише у новій частині мста. Вже вдень ворог почав гатити по всьому Сєвєродонецьку.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його слова, загарбники влучили в два будинки і приватну клініку в Сєвєродонецьку, а інфраструктура міста майже знищена.

"Багато вибито вікон, там, де ще залишались. Серйозних руйнувань зазнали два житлові будинки, а також приватна клініка. Соціальна та критична інфраструктура Сєвєродонецька вже майже знищена", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, вчора 9 квітня, російські окупанти завдали чергового удару по Сєвєродонецьку, у результаті чого спалахнула багатоповерхівка.

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