Рятувальники Польщі допоможуть сім'ям українських колег, які загинули

Відкрито рахунок для збору благодійних коштів.
Рятувальники з Польщі виступили з ініціативою допомогти сім'ям українських колег, які загинули під час війни з російськими загарбниками.
Відкрито розрахункові рахунки, на які прийматимуться благодійні кошти.
Про це повідомляє ДСНС України.
Кожен бажаючий, має змогу підтримати сім’ї рятувальників з України, які втратили годувальників.
Реквізити створеного рахунку:
Отримувач: ДСНС України/State Emergency Service of Ukraine
IBAN: UA963223130000025305000000297
Нагадаємо, українські рятувальники отримали допомогу від іноземних партнерів.