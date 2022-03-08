Рятувальники Польщі допоможуть сім'ям українських колег, які загинули

Відкрито рахунок для збору благодійних коштів.

Рятувальники з Польщі виступили з ініціативою допомогти сім'ям українських колег, які загинули під час війни з російськими загарбниками.

Відкрито розрахункові рахунки, на які прийматимуться благодійні кошти.

Про це повідомляє ДСНС України.

Кожен бажаючий, має змогу підтримати сім’ї рятувальників з України, які втратили годувальників.

Реквізити створеного рахунку:

Отримувач: ДСНС України/State Emergency Service of Ukraine

IBAN: UA963223130000025305000000297

Нагадаємо, українські рятувальники отримали допомогу від іноземних партнерів.