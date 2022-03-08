Українські рятувальники отримали допомогу від іноземних партнерів: що прибуло

Загалом Україні з початку війни передали 41 автомобіль, 41 залізничний вагон, три літаки.
Українські рятувальники отримали міжнародну допомогу у вигляді пожежних та автомобілів гуманітарної допомоги.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, 7 березня від іноземних партнерів українські надзвичайники отримали 14 пожежно-рятувальних автомобілів, два автомобілі гуманітарної допомоги з пожежно-рятувальним обладнанням.
Загалом Україні з початку війни передали 41 автомобіль, 41 залізничний вагон, три літаки з гуманітарним вантажем, а також 91 спеціальне рятувальне авто.
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