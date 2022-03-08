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78% українців вірять у перемогу України у війні з Росією - опитування

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78% українців вірять у перемогу України у війні з Росією - опитування

фото / fightforua.org

Все буде Україна!

78% українців вірять у перемогу України у війні з Росією, а рівень довіри до президента Володимира Зеленського значно виріс та досяг позначки у майже 80%.

Про це свідчать дані опитування Institute of Cognitive Modeling.

Крім того, більшість опитуваних - 75,3% за останній тиждень уже допомогли ЗСУ, бійцям територіальній обороні або волонтерам

Зазначається, що ми не тільки найтурботливіша нація, а й дуже терпляча - 43,6% опитуваних готові терпіти незручності та проблеми, пов’язані з війною, щоб забезпечити мир на умовах України стільки, скільки необхідно

Institute of Cognitive Modeling / ©
Institute of Cognitive Modeling
©

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