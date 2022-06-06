Що таке тепловізор: принцип роботи, ціна, характеристики, де використовується

Сьогодні все частіше можна почути в новинах слово "тепловізор". На ці пристрої збирають кошти волонтери, щоб потім передати їх ЗСУ. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що таке тепловізор, про принцип його роботи і де він використовується.

Тепловізор: що це таке

Тепловізор - це пристрій, який допомагає побачити невидимі для людського ока теплові випромінювання від різних предметів, істот та людей з точністю від 0,1 °C і вище у вигляді спеціальної теплової мапи. Палітра теплової мапи може бути різною, що дозволяє підібрати зображення, яке найкраще підходить до конкретної ситуації.

Відповідаючи на запитання, що таке тепловізор, варто зазначити, що його основним завданням є безконтактне вимірювання температури об'єктів неживої і живої природи, пошук людей тощо. Тепловізор військовий - це ще й "очі" ЗСУ уночі. За допомогою цих пристроїв військові можуть вчасно "побачити" ворога за поганої видимості та боротися з диверсантами в населених пунктах. Існують також тепловізійні приціли, які можна встановлювати на стрілецьку зброю.

Сучасні тепловізори "вміють" визначати температуру в діапазоні від 50 до 2000 °C.

Найчастіше теплові мапи, які ще називаються теплограмами, зафарбовують найгарячіші точки у білий, червоний або помаранчевий кольори, а найхолодніші - у чорний, темно-синій.

Як працює тепловізор

Тепловізор перетворює інфрачервоне випромінювання від предметів у теплову мапу, яка відображається на дисплеї пристрою. Основа тепловізора - матриця. Саме завдяки їй інфрачервоне випромінювання, невидиме людині, уловлюється.

Щоб зрозуміти принцип роботи тепловізора, потрібно звернутися до законів фізики. Світло - це хвиля електромагнітного спектру. Залежно від енергії, якою ця хвиля насичена, вона має різноманітну частоту, що відповідає різній кольоровій температурі. Наприклад, червоне забарвлення означає найменшу кількість енергії, а блакитний - найбільшу. Коли енергетичні запаси хвилі зменшуються, її довжина зростає. І тому видимий колір світла перетворюється з жовтого на світло-червоний, а згодом і на більш насичений відтінок. Після цього енергії фотонів не вистачає, щоб зорові клітини на сітківці ока активувалися. Людина більше не бачить світла, але це не означає, що його немає. Просто його хвилі перейшли до інфрачервоного спектру. Саме в цьому спектрі і працює тепловізор.

Які види існують

Всі тепловізори військові можна розділити на два основних вида:

стаціонарні - можуть відрізняти температуру в доволі широкому діапазоні (від -20 до +20000 °C), але габаритні, використовують азотне охолодження для безперебійної роботи;

переносні - функціональні, мобільні і досить зручні моделі, які миттєво розшифровують отримані дані.

В умовах війни, звичайно, більш популярними є саме мобільні, тобто переносні, пристрої.

Також виділяють кілька загальних видів тепловізорів, які можуть використовуватися під час будівництва, на природі тощо:

спостережні прилади;

вимірювальні прилади;

візуальні пірометри.

Основні характеристики

Так виглядає картинка, яку показує тепловізор (на фото рука зі змією) / Фото: commons.wikimedia.org

Кут огляду і дальність;

Матриця - саме ця частина тепловізора впливає на чіткість картинки, поріг температури, показник похибки;

Частота кадру - параметр, який важливий для динамічного спостереження, щоб картинка не "зависала";

Функціональність - наявність лазерного показчика, цифрове масштабування, можливість підсвічування та збереження запису.

Скільки коштує тепловізор

Ціна найпростіших армійських тепловізійних монокулярів складає близько 6-10 тисяч доларів США. Вартість багато в чому залежить від діаметру об'єктива та розміру матриці. Чим останній параметр більший, тим тепловізор дорожчий і тим більш деталізовану мапу можна отримати.

Для чого потрібен цей пристрій

Тепловізор: для чого потрібен ЗСУ / Фото: commons.wikimedia.org

Тепловізор здатний зафіксувати найменшу зміну температури, а тому українські військові можуть побачити розташування та пересування ворога навіть тоді, коли це практично неможливо через відсутність освітлення. У сучасних пристроях дальність фіксації температури становить 5-10 км, тобто захисники України, використовуючи їх, одразу бачать диверсійно-розвідувальні групи ворога та краще протистоять російській агресії.

Важливість використання тепловізійних пристроїв можна розглянути на прикладі операції окремого загону спеціального призначення "Азов" 2018 року, ід час якої було успішно знищено опорний пункт російських окупаційних військ в Донецькій області. Як повідомили учасники тих подій, 80% штурмової групи було оснащено тепловізорами і приладами нічного бачення. А ворог в той час був практично "сліпим". В першій штурмовій групі йшов боєць, який використовував тепловізійний приціл. Це дало змогу непоміченим наблизитися на ворога на 15 метрів.

Актуальним є також використання тепловізора в умовах позиційної війни, коли найбільше втрат стається через снайперський вогонь супротивника. Завдяки тепловізорам можна фіксувати дії ворога з закритих позицій і так мінімізувати втрати серед військовослужбовців ЗСУ. Тепловізори допомагають виявити замаскованих осіб та невеликі силуети, які на "око" розрізнити практично неможливо (наприклад, коли видно лише голову у ворожому окопі).

Тепловізійні приціли у кулементників і снайперів допомагають забезпечити більш високу ефективність стрільби на середніх дистанціях незалежно від часу доби. Тобто ці пристрої активно використовуються і в наступі, і під час оборони.

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