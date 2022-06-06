Комендантська година у всіх районах Київської області встановлена до 12 червня

Комендантська година у всіх районах Київської області встановлена до 12 червня

Комендантська година у Київській області запроваджується щодня з 23:00 до 5:00

Такі обмеження діятимуть від 5 до 12 червня, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

В Київській області залишається небезпека провокацій, діють ДРГ. У зв’язку з цим правоохоронці перевірятимуть усіх громадян, які перебувають на вулиці під час комендантської години. При собі обов'язково мати документ, що підтверджує особу.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях громадянам, за винятком працівників критичної інфраструктури, які мають підтвердження у вигляді спецперепустки.

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