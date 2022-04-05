Сирени лунають майже у всій Україні: повітряна небезпека

Сирени лунають майже у всій Україні: повітряна небезпека

Сирени лунають майже в усій Україні.

Надранок 5 квітня сирени, що сповіщають про повітряну небезпеку, лунають майже на всій території України. Потрібно ховатися в укриття!!!

Повітряну тривогу почали оголошувати орієнтовно о 05:30. Йдеться про Київ, Київську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Чернівецьку, Рівненську, Івано-Франківську, Львівську, Закарпатську, Сумську, Хмельницьку, Волинську, Вінницьку, Тернопільську, Житомирську області.

Будьте обережні, дослухайтеся до повідомлень! Бережіть себе і Україну!

Слава Україні! Ми переможемо!