Сирени лунають майже у всій Україні: повітряна небезпека

Сирени лунають майже в усій Україні.
Надранок 5 квітня сирени, що сповіщають про повітряну небезпеку, лунають майже на всій території України. Потрібно ховатися в укриття!!!
Повітряну тривогу почали оголошувати орієнтовно о 05:30. Йдеться про Київ, Київську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Чернівецьку, Рівненську, Івано-Франківську, Львівську, Закарпатську, Сумську, Хмельницьку, Волинську, Вінницьку, Тернопільську, Житомирську області.
Будьте обережні, дослухайтеся до повідомлень! Бережіть себе і Україну!
Слава Україні! Ми переможемо!