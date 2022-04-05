На Сумщині знайшли трьох закатованих окупантами мирних мешканців

Голова Сумської ОВА розповів, яка ситуація в регіоні.

У Конотопському районі Сумської області знайшли щонайменше трьох закатованих росіянами українців.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Конотопський район оговтуватися від навали орків. На місцях колишній стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців", — зазначив Живицький.

Сумський район

Села і селища, міста, які постраждали від окупантв найбільше отримують усе необхідне в першу чергу: гуманітарну допомогу, будматеріали, ліки.

"Особисто багато буваю по цих селах, бачу ситуацію. Те, що зробили орки — за межами розуміння здорового глузду", — розповідає голова ОВА.

Шосткинський район

Влада пропрацьовує безпечні маршрути між громадами. У лікарнях відновили планові операції та хірургічні втручання.

Роменський район

У північній частині району відбувається зачистка від окупантв. Місто Ромни працює у штатному режимі.

Охтирський район

У Тростянці, Охтирці і Великій Писарівці тривають роботи з повернення громад до нормального життя.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів.

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