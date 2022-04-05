“Макбук” в бронежилеті: російські окупанти гинуть через мародерство та зажерливість (відео)

“Макбук” в бронежилеті: російські окупанти гинуть через мародерство та зажерливість (відео)

Опубліковано кадри, які демонструють, на що готові російські солдати заради наживи.

Російські окупанти в Україні гинуть через власну зажерливість. Під час визволення міста Ірпеня виявилося, що мародери ховають викрадені MacBook та iPhone у бронежилетах, викидаючи з них захисні пластини.

Про це у Telegram повідомив журналіст та блогер Стас Домбровський, опублікувавши відповідні відео.

На опублікованих кадрах автор демонструє дивну “пластину”, яка була в бронежилеті одного із загиблих окупантів. Як виявилося, мародер замінив її ноутбуком, сподіваючись вивезти його додому. Бронежилет, який міг врятувати життя, не спрацював через мародерство і зажерливість його власника.

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Інший із загиблих окупантів використав у такий самий спосіб викрадений десь айпад. Через тонкий пластик легко пройшла куля українського бійця, який звільняв Ірпінь від окупантів.

Нагадаємо, російські військові у Білорусі відкрили базар для торгівлі награбованим майном українців. Крім того, частину речей мародери відправляють поштою додому.

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