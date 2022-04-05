Астрологічний прогноз на 5 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день переходу кількості зусиль, докладених для здійснення будь-якої справи, якість – тобто, можна побачити перші результати своїх праць. Своєю чергою все, що буде задумано сьогодні, незабаром набуде реальних рис, тому потрібно продумувати найсміливіші та амбітніші плани.

Символ дня: єдиноріг – символ вірності своєму обов'язку та принципам.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір: блакитний.

Щасливі камені дня: бірюза, мармур.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби цього місячного дня нетривалі і, як правило, перебігають без ускладнень, але це не означає, що їх можна не лікувати. Найчастіше можна зіткнутися із захворюваннями ротової порожнини, шлунково-кишкового тракту та загостренням психосоматичних захворювань.

Сни дня: сни нинішньої ночі ясно показують людині, що у своєму житті вона робить не так і заважає їй рухатися вперед – до поставленої мети.

Афоризм дня: "Ніхто не може змусити вас почуватися неповноцінним без вашої згоди" (Елеонора Рузвельт).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ надійності та стабільності.

Магія та містика дня: можна займатися любовною магією – приворотами та відворотами – і ворожити, ставлячи запитання про душевний стан – як власний, так і когось із близьких людей.

Табу дня: не можна виявляти злість та агресію – вони можуть обернутися проти самої людини.

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