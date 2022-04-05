Астрологический прогноз на 5 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день перехода количества усилий, приложенных для осуществления какого-либо дела, в качество – то есть, можно увидеть первые результаты своих трудов. В свою очередь все, что будет задумано сегодня, в самом скором времени обретет реальные черты, поэтому нужно продумывать самые смелые и амбициозные планы.

Символ дня: единорог – символ верности своему долгу и принципам.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни нынешнего лунного дня непродолжительны и, как правило, протекают без осложнений, но это не значит, что их можно не лечить. Чаще всего можно столкнуться с заболеваниями ротовой полости, желудочно-кишечного тракта и обострением психосоматический заболеваний.

Сны дня: сны нынешней ночи ясно показывают человеку, что в своей жизни он делает не так и что мешает ему двигаться вперед – к поставленной цели.

Афоризм дня: "Никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего согласия" (Элеонора Рузвельт).

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ надежности и стабильности.

Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией – приворотами и отворотами – и гадать, задавая вопросы о душевном состоянии – как своем собственном, так и кого-то из близких людей.

Табу дня: нельзя проявлять злость и агрессию – они могут обернуться против самого человека.

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