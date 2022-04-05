Переправу в Стоянке для сообщения по трассе Киев – Чоп откроют через две недели

Переправу в Стоянке для сообщения по трассе Киев – Чоп откроют через две недели

Кроме того, за месяц запланировано возобновление железнодорожного сообщения от Святошино до Клавдиево.

В селе Стоянка под Киевом на трассе М-06 Киев – Чоп началась подготовка к сооружению временной переправы через реку Ирпень вместо разрушенного моста.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Временную переправу для сообщения по трассе Киев – Чоп обещают открыть примерно через две недели.

Президент Владимир Зеленский 4 апреля осмотрел дорогу с уничтоженной техникой российской армии, а также разрушенный мост. Глава государства пообещал, что часть моста через реку Ирпень отремонтируют и откроют через несколько месяцев.

Зеленский также посетил разрушенный мост через Ирпень на трассе Р-30. Здесь для строительства временной переправы понадобится десять дней, а полноценный ремонт продлится два-три месяца.

Кроме того, через месяц запланировано восстановление железнодорожного сообщения от Святошино до Клавдиева.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что в Украине уже приступили к подготовке восстановления нормальной жизни в освобожденных районах.