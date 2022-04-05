Українські відьми розповіли про подробиці ритуалу проти Путіна

Наступний найближчий ритуал відбудеться 7 квітня 2022 року.

Як і планувалося, 31 березня відбувся один із ритуалів відьомського шабашу, який був спрямований проти президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє езотеричний магазин "Відьмин котел".

"Ми попередили. Кожен ворог буде покараний. Кожного чекають страшні муки та кара небесна. Сила і правда на нашому боці. Наша армія та наші міста під захистом Вищих Сил. Ми далі робимо свою справу", — йдеться у повідомленні.

Для участі в ритуалі 150 осіб — цвинтарні відьми, послідовники Ліліт, язичники, стихійні маги — і кожен працює на своєму фронті, кожен має блок завдань.

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"Ми продовжуємо збирати сили. Від мороку на ворожі війська до захисних куполів над нашими містами, від псування на ворогів до пробудження мерців, які стануть на наш захист, від пробиття магічних захистів ворогів до стародавнього прокляття вікінгів. Ніколи ще не було таке єднання серед чорних та білих, світлих та темних. З таким тилом не можна програти. Обряди розплановані на 40 днів уперед", — розповіли відьми.

Наступний найближчий ритуал відбудеться 7 квітня 2022 року.

"Вони вже відчули наш удар. До Великодня відчують другий. Потужніший. Ми йдемо до кінця.

Перший знак після нашого шабашу – відведення військ із Київської області. Вся область тепер вільна від окупантів», – резюмували відьми.

Зауважимо, що раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович у Facebook звернувся до українських бойових відьом та знахарк. Він запропонував Чорнобаївку як нове місце для шабашів. "Дівчатка, по-перше, так тримати", — зауважив він.

Додамо, що засновник вікканства (однієї з релігій сучасних відьом — ред.) Джеральд Гарднер описував випадок, коли 1 серпня 1940 року всі відьми Британії зібралися на березі Ла-Маншу, щоб зусилля волі зупинити Гітлера.

Нагадаємо, що в Біблії знайшли фрагмент про Україну та Росію: про що йдеться у священному тексті

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