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Російські окупанти обстріляли хімзавод: подробиці

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Російські окупанти обстріляли хімзавод: подробиці

Getty Images

Перебито газопровід у Сєвєродонецьку.

Протягом минулої доби підрозділи ДСНС, що входять до угруповання Об’єднаних сил, здійснили 29 виїздів для подолання наслідків російської агресії. Ліквідовано 11 пожеж.

Про це пише Операція об'єднаних сил у повідомленні у Facebook.

  • Врятовано одну людину та виявлено 28 вибухонебезпечних предметів. Працювали піротехніки в населених пунктах Покровськ, Новогородівка, Констянтинівка, Слов'янськ, Сєвєродонецьк. 
  • Внаслідок обстрілу російськими окупантами населеного пункту Новосілка, було поранено місцевого мешканця. У Георгіївці поранення отримали троє громадян та пошкоджено житловий будинок.
  • Унаслідок обстрілу російськими окупантами населених пунктів Нью-Йорк та Торецьк пошкоджено 5 житлових будинків.
  • Зафіксовано 7 влучань у фенольний завод. Небезпеки для навколишнього середовища не має. 
  • Внаслідок потужних обстрілів населеного пункту Сєвєродонецьк пошкоджено 4 об’єкти, з них склад запчастин, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури, автомобілі.
  • Нині перебито газопровід у Сєвєродонецьку. 
  • Унаслідок обстрілів також без газопостачання залишається населені пункти Новодружеськ (1099 споживачів) та Малорязанцеве (440 споживачів). Також знеструмлені 13 населених пунктів частково та 17 повністю, 95 938 споживачів залишаються без світла.
  • Без водопостачання опинилися Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ. 
  • Без газопостачання - 36 населених пунктів (131 944 абоненти), з них 30 повністю та 6 частково.

Російські окупанти у неділю, 3 квітня, обстріляли Миколаїв та Очаків. Російські вбивці поранили та смертельно травмували місцевих жителів. Голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім зазначив, що 14 людей доправили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років. Відомо про вісьмох загиблих. 

Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.

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