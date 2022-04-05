Російські окупанти обстріляли хімзавод: подробиці

Перебито газопровід у Сєвєродонецьку.

Протягом минулої доби підрозділи ДСНС, що входять до угруповання Об’єднаних сил, здійснили 29 виїздів для подолання наслідків російської агресії. Ліквідовано 11 пожеж.

Про це пише Операція об'єднаних сил у повідомленні у Facebook.

Врятовано одну людину та виявлено 28 вибухонебезпечних предметів. Працювали піротехніки в населених пунктах Покровськ, Новогородівка, Констянтинівка, Слов'янськ, Сєвєродонецьк.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами населеного пункту Новосілка, було поранено місцевого мешканця. У Георгіївці поранення отримали троє громадян та пошкоджено житловий будинок.

Унаслідок обстрілу російськими окупантами населених пунктів Нью-Йорк та Торецьк пошкоджено 5 житлових будинків.

Зафіксовано 7 влучань у фенольний завод. Небезпеки для навколишнього середовища не має.

Внаслідок потужних обстрілів населеного пункту Сєвєродонецьк пошкоджено 4 об’єкти, з них склад запчастин, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури, автомобілі.

Нині перебито газопровід у Сєвєродонецьку.

Унаслідок обстрілів також без газопостачання залишається населені пункти Новодружеськ (1099 споживачів) та Малорязанцеве (440 споживачів). Також знеструмлені 13 населених пунктів частково та 17 повністю, 95 938 споживачів залишаються без світла.

Без водопостачання опинилися Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ.

Без газопостачання - 36 населених пунктів (131 944 абоненти), з них 30 повністю та 6 частково.

Російські окупанти у неділю, 3 квітня, обстріляли Миколаїв та Очаків. Російські вбивці поранили та смертельно травмували місцевих жителів. Голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім зазначив, що 14 людей доправили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років. Відомо про вісьмох загиблих.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.

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