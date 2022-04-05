"Макбук" в бронежилете: российские кафиры погибают из-за мародерства и алчности (видео)

Опубликованы кадры, демонстрирующие, на что готовы российские солдаты ради наживы.

Российские оккупанты в Украине погибают из-за собственной алчности. При освобождении города Ирпеня оказалось, что мародеры прячут похищенные MacBook и iPad в бронежилетах, выбрасывая из них защитные пластины.

Об этом в Telegram сообщил журналист и блогер Стас Домбровский, опубликовав соответствующие видео.

На опубликованных кадрах автор демонстрирует странную "пластину", которая была в бронежилете одного из погибших оккупантов. Как оказалось, мародер заменил ее ноутбуком в надежде вывезти его домой. Бронежилет, который мог спасти жизнь, не сработал из-за мародерства и алчности его владельца.

Осторожно, на видео ненормативная лексика (18+)

Другой из погибших оккупантов использовал таким же образом похищенный где-то айпад. Через тонкий пластик легко прошла пуля украинского бойца, освобождавшего Ирпень от оккупантов.

Напомним, российские военные в Беларуси открыли рынок для торговли награбленным имуществом украинцев. Кроме того, часть вещей мародеры отправляют по почте домой.

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