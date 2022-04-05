"40 днів пекла": полк "Азов" показав моторошне відео з Маріуполя

За добу у Маріуполі бійці полку "Азов" знищили 2 ворожі танки, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти.

Бійці полку Нацгвардії "Азов", які обороняють Маріуполь, опублікували моторошне відео заблокованого росіянами міста.

"40 днів пекла в Маріуполі. Приазовська фортеця в полум'ї та попелі. Зруйнована, але не скорена", — йдеться в повідомленні.

За добу у Маріуполі бійці полку "Азов" знищили 2 ворожі танки, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти.

"Ви напевно спитаєте, як нам вдається перебуваючи 35 днів у повній блокаді, на 40-й день війни продовжувати боротьбу. Ми віримо в кожного з нас, ми віримо в Україну, ми надіємось на військово-політичне керівництво. І нехай після кадрів з Бучі, кадрів з Ірпеня, всього того, що вони зробили з Маріуполем, в кожного українця проснеться козацький характер", — зазначив заступник командира полку "Азов".

Раніше керівник Донецької ОВА розповів, що у Маріуполі 5 тисяч загиблих, місто зруйновано на 90%.

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