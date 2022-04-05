Арестович розповів, що для РФ Маріуполь має ключове значення

Арестович розповів, що для РФ Маріуполь має ключове значення

Зараз у Маріуполі певне затишшя.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Україну "чекає друга фаза, яка ніяк не почнеться".

Про це він заявив в ефірі телемарафону UАРазом.

За його словами, після її початку ще два тижні продовжаться потужні бої.

"У Маріуполі певне затишшя. Ворог виснажився, але він накопичує резерв, щоб піти в новий масштабний наступ. Туди перекидають останній резерв армії Росії — Маріуполь має для них ключове значення", — зауважив Арестович.

Також він додав, що українські війська утримують у Маріуполі капітальну споруду – справжню фортецю, взяти яку буде дуже непросто.

"Маріуполю тяжко. І буде тяжко...", — додав Арестович і також розповів про вуличні бої у місті.

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