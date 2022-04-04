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У повітрі та на морі: Арестович назвав два видатні досягнення ЗСУ за минулу добу

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У повітрі та на морі: Арестович назвав два видатні досягнення ЗСУ за минулу добу

Арестович зауважив, що перемоги ЗСУ у бойових діях з ворогом є і на морі, і в небі. 

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав два видатні досягнення Збройних сил України за попередню добу, 3 квітня. 

Про це він розповів під час брифінгу 4 квітня.

За його словами, перемоги ЗСУ у бойових діях з ворогом є і на морі, і в небі. 

"Перше - наші ППО або повітряні сили, ми ще не знаємо, пошкодили повітряний пункт управління - це унікальний літак типу Іл-22, який здійснив аварійну посадку в одному з аеропортів Російської Федерації. Був уражений вогнем українських Повітряних сил. І за другими даними, був пошкоджений фрегат російського флоту типу "Адмірал Ессен". Також завдяки мужності і професіоналізму наших захисників", - сказав Арестович. 

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