Адже діяльність партії ОПЗЖ на період дії в Україні воєнного стану призупинена.

Центральна виборча комісія отримала постанову Верховної Ради України, якою достроково припинено повноваження нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви.

За процедурою повинно було б відбутися заміщення, тобто визнання обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата від партії ОПЗЖ. Проте ЦВК відмовилась визнавати обраним народним депутатом представника ОПЗЖ.

Також читайте СБУ затримала в Києві російських агентів, які збирали дані про переміщення ЗСУ та ТРО в області

Про це йдеться у повідомленні Центрвиборчкому у Facebook.

"Діяльність П\політичної партії "Опозиційна платформа – за життя" на період дії в Україні воєнного стану призупинена згідно з рішенням РНБО України від 18.03. 2022 р. "Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій", уведеним у дію Указом президента України від 19 березня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, депутату-запроданцеві Іллі Киві оголосили підозру у держзраді.

Читайте також: