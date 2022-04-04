ЦИК отказался признавать избранным народным депутатом представителя ОПЗЖ

Ведь деятельность партии ОПЗЖ на период действия в Украине военного положения приостановлена.

Центральная избирательная комиссия получила постановление Верховной Рады Украины, которым досрочно прекращены полномочия нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

По процедуре должно было произойти замещение, то есть признание избранным народным депутатом Украины следующего за очередностью кандидата от партии ОПЗЖ. Однако ЦИК отказалась признавать избранным народным депутатом представителя ОПЗЖ.

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Об этом говорится в сообщении Центризбиркома в Facebook.

"Деятельность политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" на период действия в Украине военного положения приостановлена согласно решению СНБО Украины от 18.03. 2022 года "О приостановлении деятельности отдельных политических партий", введенному в действие указом президента Украины от 19 марта 2022 года", – говорится в сообщении.

Напомним, депутату-запроданцу Илье Киве объявили подозрение в госизмене.

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