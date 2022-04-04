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Арестович назвав загальні втрати російських загарбників у війні проти України

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Арестович назвав загальні втрати російських загарбників у війні проти України

facebook.com/GeneralStaff.ua

Збройні сили України щодня зменшують військову міць країни-агресорки.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу 4 квітня повідомив про втрати російської армії у загарбницькій війні, розв'язаній проти українського народу.

Так, загальні втрати ворога на 40-у добу війни становлять:

  • Танки: 647 (дві з половиною танкові дивізії)
  • ББМ: 1844
  • Артилерійські системи: 330
  • Реактивні системи залпового вогню: 107
  • Засоби ППО: 54
  • Літаки: 147 (7 авіаційних полків)
  • Гелікоптери: 134
  • Автомобільна техніка: 1273
  • Кораблі: 7
  • Цистерни с ПММ: 76
  • БПЛ: 92
  • Спеціальна техніка: 25
  • Пускові установки оперативно-тактичних комплексів типу "Іскандер": 4

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти готуються до наступу на Сєвєродонецьк, а також хочуть взяти під повний контроль Маріуполь.

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