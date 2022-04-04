Арестович назвав загальні втрати російських загарбників у війні проти України

Збройні сили України щодня зменшують військову міць країни-агресорки.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу 4 квітня повідомив про втрати російської армії у загарбницькій війні, розв'язаній проти українського народу.
Так, загальні втрати ворога на 40-у добу війни становлять:
- Танки: 647 (дві з половиною танкові дивізії)
- ББМ: 1844
- Артилерійські системи: 330
- Реактивні системи залпового вогню: 107
- Засоби ППО: 54
- Літаки: 147 (7 авіаційних полків)
- Гелікоптери: 134
- Автомобільна техніка: 1273
- Кораблі: 7
- Цистерни с ПММ: 76
- БПЛ: 92
- Спеціальна техніка: 25
- Пускові установки оперативно-тактичних комплексів типу "Іскандер": 4
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти готуються до наступу на Сєвєродонецьк, а також хочуть взяти під повний контроль Маріуполь.
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