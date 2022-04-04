Арестович назвав загальні втрати російських загарбників у війні проти України

Арестович назвав загальні втрати російських загарбників у війні проти України

Збройні сили України щодня зменшують військову міць країни-агресорки.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу 4 квітня повідомив про втрати російської армії у загарбницькій війні, розв'язаній проти українського народу.

Так, загальні втрати ворога на 40-у добу війни становлять:

Танки: 647 (дві з половиною танкові дивізії)

ББМ: 1844

Артилерійські системи: 330

Реактивні системи залпового вогню: 107

Засоби ППО: 54

Літаки: 147 (7 авіаційних полків)

Гелікоптери: 134

Автомобільна техніка: 1273

Кораблі: 7

Цистерни с ПММ: 76

БПЛ: 92

Спеціальна техніка: 25

Пускові установки оперативно-тактичних комплексів типу "Іскандер": 4

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти готуються до наступу на Сєвєродонецьк, а також хочуть взяти під повний контроль Маріуполь.

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