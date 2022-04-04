Арестович назвал общие потери российских захватчиков в войне против Украины

Арестович назвал общие потери российских захватчиков в войне против Украины

Вооруженные силы Украины ежедневно уменьшают военную мощь страны-агрессора.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга 4 апреля сообщил о потерях российской армии в захватнической войне, развязанной против украинского народа.

Так, общие потери врага на 40-е сутки войны составляют:

Танки: 647 (две с половиной танковые дивизии)

ББМ: 1844

Артиллерийские системы: 330

Реактивные системы залпового огня: 107

Средства ПВО: 54

Самолеты: 147 (7 авиационных полков)

Вертолеты: 134

Автомобильная техника: 1273

Корабли: 7

Цистерны с ГСМ: 76

БПЛ: 92

Специальная техника: 25

Пусковые установки оперативно-тактических комплексов типа "Искандер": 4

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты готовятся к наступлению на Северодонецк, а также хотят взять под полный контроль Мариуполь.

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