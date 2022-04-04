Арестович назвал общие потери российских захватчиков в войне против Украины

Вооруженные силы Украины ежедневно уменьшают военную мощь страны-агрессора.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга 4 апреля сообщил о потерях российской армии в захватнической войне, развязанной против украинского народа.
Так, общие потери врага на 40-е сутки войны составляют:
- Танки: 647 (две с половиной танковые дивизии)
- ББМ: 1844
- Артиллерийские системы: 330
- Реактивные системы залпового огня: 107
- Средства ПВО: 54
- Самолеты: 147 (7 авиационных полков)
- Вертолеты: 134
- Автомобильная техника: 1273
- Корабли: 7
- Цистерны с ГСМ: 76
- БПЛ: 92
- Специальная техника: 25
- Пусковые установки оперативно-тактических комплексов типа "Искандер": 4
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты готовятся к наступлению на Северодонецк, а также хотят взять под полный контроль Мариуполь.
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