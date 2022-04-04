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Арестович назвал общие потери российских захватчиков в войне против Украины

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Арестович назвал общие потери российских захватчиков в войне против Украины

facebook.com/GeneralStaff.ua

Вооруженные силы Украины ежедневно уменьшают военную мощь страны-агрессора.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга 4 апреля сообщил о потерях российской армии в захватнической войне, развязанной против украинского народа.

Так, общие потери врага на 40-е сутки войны составляют:

  • Танки: 647 (две с половиной танковые дивизии)
  • ББМ: 1844
  • Артиллерийские системы: 330
  • Реактивные системы залпового огня: 107
  • Средства ПВО: 54
  • Самолеты: 147 (7 авиационных полков)
  • Вертолеты: 134
  • Автомобильная техника: 1273
  • Корабли: 7
  • Цистерны с ГСМ: 76
  • БПЛ: 92
  • Специальная техника: 25
  • Пусковые установки оперативно-тактических комплексов типа "Искандер": 4

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты готовятся к наступлению на Северодонецк, а также хотят взять под полный контроль Мариуполь.

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