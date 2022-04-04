Війна: 40-й день у десяти фотографіях

Війна: 40-й день у десяти фотографіях

Вже сорок днів триває героїчне протистояння добра і зла, людської гідності та нелюдяності. Ми в Україні виборюємо весь світ, стоїмо проти абсолютного зла.І зараз це вже стало очевидним.

Злочини, які вчиняють в Україні російські окупанти, — це злочини проти людяності, вони не мають виправдання і не мають терміну давності. Яким світ запам'ятає 40-й день війни, розповімо вам у десяти фотографіях.

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Тіло чоловіка та його велосипед біля цвинтаря у Макаріві, на північний захід від Києва, 4 квітня 2022 року.

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Артилерійські снаряди вздовж дороги в Макарів на північний захід від Києва, 4 квітня 2022 року.

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Пам'ятник Тарасу Шевченку з уламковими пробоїнами у Бородянці на північний захід від Києва, 4 квітня 2022 року.

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Кішка виглядає з розбитого вікна частково зруйнованої будівлі у місті Бородянка, на північний захід від Києва, 4 квітня 2022 року.

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Люди проходять повз зруйновані будівлі в Бородянці, на північний захід від Києва, 4 квітня 2022 року.

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Жінка проїжджає на велосипеді повз зруйновані будівлі в Бородянці, на північний захід від Києва, 4 квітня 2022 року.

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Люди їдуть на велосипедах повз зруйновані будівлі в місті Бородянка, на північний захід від Києва, 4 квітня 2022 року.

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Президент України Володимир Зеленський у супроводі українських солдатів у Бучі, 04 квітня 2022 року.

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Працівники «вітального центру» для українців, які прибувають, чекають, щоб направити людей на вокзал Сент-Панкрас, 4 квітня 2022 року в Лондоні.

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Уламки автомобілів серед руйнувань на військовому аеродромі у Гостомелі.

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