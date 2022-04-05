"40 дней ада": полк "Азов" показал жуткое видео из Мариуполя

За сутки в Мариуполе бойцы полка "Азов" уничтожили 2 вражеских танка, 1 МТЛБ с ЗУ и много вражеской пехоты.

Бойцы полка Нацгвардии "Азов", обороняющие Мариуполь, опубликовали жуткое видео заблокированного россиянами города.

"40 дней ада в Мариуполе. Приазовская крепость в пламени и пепле. Разрушена, но не покорена", — говорится в сообщении.

За сутки в Мариуполе бойцы полка "Азов" уничтожили 2 вражеских танка, 1 МТЛБ с ЗУ и много вражеской пехоты.

"Вы наверняка спросите, как нам удается, находясь 35 дней в полной блокаде, на 40-й день войны продолжать борьбу. Мы верим в каждого из нас, мы верим в Украину, мы надеемся на военно-политическое руководство. И пусть после кадров из Бучи, кадров из Ирпеня, всего того, что они сделали с Мариуполем, у каждого украинца проснется казацкий характер", — отметил заместитель командира полка "Азов".

Ранее руководитель Донецкой ОВА рассказал, что в Мариуполе 5 тысяч погибших, город разрушен на 90%.

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