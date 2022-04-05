Вакцинація захищає: у МОЗ нагадали про важливість щеплення для дітей

Вакцинація захищає: у МОЗ нагадали про важливість щеплення для дітей

Якщо ви в безпеці та виїхали за кордон, потурбуйтесь про захист вашої дитини.

В умовах війни та великих скупчень людей, інфекційні хвороби можуть поширюватись особливо швидко.

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Тому, якщо ви в безпеці та виїхали за кордон, потурбуйтесь про захист вашої дитини. Не відмовляйтесь від щеплень та не відкладайте вакцинацію дитини.

"Вакцинація захищає!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, тут можна побачити сам календар вакцинації і звіритися з ним.

Перевірте, коли та яке щеплення робили дитині востаннє. Якщо маєте сумніви - зверніться до сімейного лікаря, щоб розібратися з цією важливою інформацією. Також розкажіть лікарю, які з обов’язкових щеплень ваша дитина пропустила, і разом складіть план дій. Якщо маєте форму 063/о (карту профілактичних щеплень) – покажіть лікарю її.

Навіть якщо ваша родина була змушена переїхати в інший населений пункт - гарантується доступ до медичної допомоги для переміщених осіб, у тому числі - і планова вакцинація. Потрібно звернутись до найближчого медичного закладу, який надає первинну медичну допомогу. Підказати номер телефону та адресу найближчого закладу первинки зможе контакт-центр НСЗУ. Телефонуйте за номером 16-77 у робочі дні з 9 до 18.00. З міркувань безпеки дашборди на сайті НСЗУ наразі відключені.

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