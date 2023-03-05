У багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога (мапа)

В Україні наприкінці доби, 5 березня у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Про це свідчить мапа повітряних тривог України.

Громадян закликають не нехтувати сигналами тривоги та негайно прямувати в найближче укриття.

За інформацією моніторингових пабліків, станом на 23.33 ворожа повітряна ціль зайшла до Київщини і йшла в напрямку Броварів. У самій столиці повітряну тривогу поки не оголошують.

Тим часом місцеві жителі у соцмережах пишуть про звуки вибухів на Київщині. Ймовірно, йдеться про роботу ППО.

Також повідомлялося, що на Харківщині ворожі БПЛА, які йшли в районі Балаклії та Змієва, були знищені.

Мер міста Кременчук Полтавської області Віталій Малецький у соцмережах попередив громадян про "підвищену небезпеку". Тим часом у Мережі пишуть про три повітряних об’єкти над Полтавщиною, один з них – біля Кременчука.

Нагадаємо, що у Запоріжжі завершено розбір завалів багатоповерхівки, зруйнованої внаслідок російського удару. Від злочинних дій окупантів загинуло 13 людей.

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