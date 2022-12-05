У небі над Київщиною збили ворожу ракету

Сьогодні, 5 грудня, сили ПВО збили ворожу ракету.

"Київщина. Мінус ракета. Будьте в укриттях", - йдеться у повідомленні Збройні сили України.

Нагадаємо, в Україні в понеділок, 5 грудня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко закликає громадян не нехтувати тривогою, яка просто зараз шириться регіонами через активність ворожої авіації.

Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомляє, що над Україною багато ракет.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що окупанти можуть застосувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії української ППО.