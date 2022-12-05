В небе над Киевщиной сбили вражескую ракету

Сегодня, 5 декабря, силы ПВО сбили вражескую ракету.

"Киевщина. Минус ракета. Будьте в укрытиях", — говорится в сообщении Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в Украине в понедельник, 5 декабря, объявлена масштабная воздушная тревога. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призывает граждан не пренебрегать тревогой, которая прямо сейчас распространяется по регионам из-за активности вражеской авиации.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщает, что над Украиной много ракет.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что оккупанты могут применить несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия украинского ПВО.